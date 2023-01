SIEL 2023 : la 28e édition est prévue à Rabat du 1 au 11 juin 2023

Et de deux pour Rabat ! La 28e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) aura lieu du 1er au 11 juin prochain à l’espace OLM Souissi de Rabat, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Les maisons d’édition, de distribution et les librairies, ainsi que les institutions intéressées par une participation au Salon sont invitées à s’inscrire à partir du 23 janvier jusqu’au 1er mars 2023, et ce via le site officiel du salon : www.siel.ma, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Pour rappel, après plus d’un quart de siècle d’existence, l’édition 2022 du SIEL marque la première délocalisation de ce salon des éditeurs et des acteurs du livre dans la capitale administrative du royaume. Le ministère de la Culture avait alors expliqué cette délocalisation par des raisons logistiques liées au Covid-19.

La Foire de Casablanca qui a abrité le SIEL pendant 26 ans avait été transformée en hôpital de campagne pour les patients atteints de Covid-19. C’est ainsi que la tutelle a choisi d’organiser la 27e édition du SIEL à Rabat sur l’esplanade de l’OLM Souissi. Une première !

Pour le retour post-covid, ce grand rendez-vous autour du livre a ainsi bénéficié d’un appui de 8 millions de dirhams octroyés par le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra auxquels s’ajoutent 12 millions de dirhams alloués par le ministère de la Culture.

Cela se ressent au niveau des chiffres avancés. Quelque 202.089 visiteurs ont visité les 712 stands d’exposants venus de 55 pays. Ces derniers ont présenté plus de 100.000 livres pour des ventes estimées à 1,5 million d’exemplaires. Le marché du livre avait quant à lui enregistré un chiffre d’affaires de 115 millions de dirhams.