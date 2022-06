Le SIEL à Rabat, les Gnaouas à Marrakech, Kabour à Casablanca... Les sorties de la semaine

Les nuances du SIEL

Livre. Le Salon international de l’édition et du Livre entame sa 27e édition à Rabat, avec le continent africain comme invité d’honneur. Cette année, ce sont 55 pays et près de 712 exposants qui animeront les dix jours durant lesquels se tiendra le Salon. Les invités et intervenants, près de 400 selon le ministère de la Culture, participeront quant à eux à diverses tables rondes, conférences et soirées de poésie. Les visiteurs pourront par ailleurs aller à la rencontre de grands écrivains marocains, tels que Kébir Mustapha Ammi, Tahar Ben Jelloun, Abdellatif Laâbi ou Fouad Laroui, ainsi qu’à de grands noms de la littérature internationale tels que Scholastique Mukasonga (Rwanda) ou encore Mbarek Ould Beyrouk (Mauritanie). Librairies et institutions culturelles ont également tenu à organiser un “Hors les murs”, soit un ensemble de rendez-vous littéraires qui se dérouleront en parallèle du Salon. Au programme : Abdellah Taïa, Samira El Ayachi, Gilbert Sinoué, Alain Mabanckou et bien plus encore. Du 3 au 12 juin à l’OLM Souissi, Rabat….