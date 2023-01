L'IRCAM célèbre le Nouvel an amazigh 2973

A cette occasion, le chercheur à l’IRCAM, Kamal Akka, a indiqué que la célébration du nouvel an amazigh par l’Institut offre une occasion pour organiser des rencontres scientifiques et communicationnelles dans le but de promouvoir la culture amazigh.

» Cette célébration est une tradition ancrée dans la culture marocaine ainsi qu’en Afrique du nord », a relevé M. Akka dans une déclaration à la presse, soulignant que la perpétuation de cette commémoration par l’IRCAM, à l’instar de nombreuses institutions gouvernementales et non gouvernementales, a donné une forte impulsion à cet événement.

Il a en outre exprimé son souhait de voir se perpétuer cette dynamique consistant en la célébration de l’an amazigh pour ainsi devenir un jour férié, fêté par tous les Marocains.

Au programme de cette célébration figurait notamment la projection de clichés ainsi que des présentations réalisées par l’IRCAM sur l’importance de l’eau, en plus d’une exposition picturale et des activités artistiques réalisées par l’association Tengret pour l’art d’Ahidous-Tghsalen et l’association Ahwash Shabab Imentanot pour la culture et le renouveau du patrimoine amazigh.