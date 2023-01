Connectivité : le Maroc fera partie du projet Medusa reliant neuf pays méditerranéens

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé 100 millions d’euros pour cofinancer le mégaprojet Medusa, qui vise à assurer la connectivité numérique dans le bassin méditerranéen. Ainsi, soutenu par l’Union européenne, le projet permettra de relier à travers des câbles de fibres optiques sous-marins, pour la première fois, 9 pays méditerranéens.

Le projet, développé par Medusa Submarine Cable System et construit par la société espagnole AFR-IX Telecom, permettra de soutenir le développement économique des quatre pays du sud de la Méditerranée, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et l’Égypte en les intégrant au réseau des cinq pays européens allant de la Chypre au Portugal, en passant par l’Italie, la France et l’Espagne.

Le projet nécessite un investissement de 326 millions d’euros et comprend 16 points d’atterrissement dans les différents pays connectés aux réseaux. Selon la BEI, le projet devrait faciliter la recherche, l’innovation et l’éducation ainsi que l’esprit d’entrepreneuriat dans les pays du sud de la Méditerranée.

Près de 500 universités et centres de recherche y seraient connectées, soit 4,5 millions d’étudiants qui bénéficieraient, grâce au mégaprojet, à une meilleure connectivité. Medusa permettra également de renforcer le réseau de câbles sous-marins à fibres optiques.

Welcome to #Medusa cable, the longest submarine cable system in the Mediterranean Sea 🙌

By combining our landing stations with our new urban infrastructure, we are strengthening Marseille’s attractiveness as a digital gateway to Europe 🇪🇺

👉 https://t.co/2ziPyZ6YKS pic.twitter.com/t8u7B5HlO4

— Michaël Trabbia (@MichaelTrabbia) December 13, 2022