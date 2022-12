Le Maroc veut capitaliser diplomatiquement sur son brillant parcours en Coupe du monde

La vague de soutien sans précédent qui a accompagné les Lions de l’Atlas tout au long de leur parcours jusqu’en demi-finale, exploit historique pour un pays arabe ou africain, semble avoir été décuplée par l’attachement à la cause palestinienne affichée par les joueurs et les supporteurs marocains au Qatar à grand renfort de drapeaux palestiniens agités sur la pelouse et dans les gradins.

Critiqué à domicile et par la rue arabe depuis la normalisation avec Israël en décembre 2020, le Maroc est en effet apparu, le temps du Mondial, comme le héraut des Palestiniens lors de cet évènement planétaire retransmis en direct dans le monde entier. Il a, par la même occasion, coupé l’herbe sous le pied de son grand rival algérien, soutien indéfectible de la cause palestinienne, ce qui ne l’empêche de renforcer ses liens avec l’État hébreu.

Selon Tajeddine Housseini, professeur de relations internationales, la normalisation avec Israël “ne veut pas dire que le Maroc a tourné le dos à la cause palestinienne”. “L’équipe nationale et ses supporters n’ont fait que le confirmer au Qatar. D’ailleurs, je crois que les Palestiniens sont le seul peuple à avoir improvisé des chansons à la gloire de l’équipe marocaine”, observe-t-il.

Le “Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation” n’a pas manqué de saluer “les héros marocains et leurs supporters arborant le drapeau palestinien”, y voyant “la meilleure expression de la solide fraternité qui lie les deux peuples”.

Diplomatie du football

Au-delà du standing du Maroc auprès de l’opinion publique arabe, “le parcours extraordinaire du Maroc dans ce mondial donne évidemment une excellente image du pays qui utilise depuis plusieurs années le soft power pour affirmer sa présence à l’international”, explique à l’AFP Moncef El Yazghi, spécialiste des politiques du sport. “Bien avant le Mondial, le Maroc a misé sur une diplomatie du football envers les pays africains avec plus de 30 accords de coopération avec des fédérations africaines”, relève le spécialiste.

Du Cap à Dakar, et de Tunis à Doha, l’équipe marocaine, qui s’est inclinée en demi-finale contre la France, a rendu fières les foules arabes et africaines. Même en Algérie, si les médias officiels ont quasiment passé sous silence les performances des Marocains, la population a applaudi leurs exploits.

“Le Maroc est le premier pays africain, islamique et colonisé au XXe siècle à atteindre ce niveau en Coupe du monde”, note pour l’AFP Pierre Vermeren, spécialiste du Maroc contemporain et du Maghreb. “L’attention a été captée par cette sélection inédite et inattendue, qui a permis au Maroc de remporter une victoire symbolique majeure sur l’Algérie, mais aussi une revanche symbolique, sportive et politique sur ses voisins : l’Espagne, le Portugal et la France (malgré sa défaite)”, avance l’historien.

Le Maroc rêvait depuis des décennies de jouer dans la cour des grands, souligne-t-il, “cette fois c’est le cas”.

Une mine d’or économique aussi ?

“C’est une excellente opportunité qu’il faudra saisir, déclare à l’AFP Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH). Les exploits de l’équipe nationale, mais aussi l’extraordinaire image qu’a donné le public marocain, nous donnent une visibilité inestimable auprès des milliards de téléspectateurs.”

Selon le ministère du Tourisme, cette Coupe du Monde a suscité un intérêt sans précédent pour le Maroc, notamment auprès de leaders d’opinion qui ont vanté l’épopée des Lions de l’Atlas. Une publicité inespérée.

“Le Maroc était évidemment connu en Europe occidentale, mais pas forcément chez les touristes en Asie ou en Amérique latine. Aujourd’hui, il est connu partout dans le monde”, opine le patron de la FNIH.

Toutefois, le blason du royaume pourrait être terni par un scandale de corruption présumé au Parlement européen dans lequel, selon des eurodéputés et des journaux européens, est impliqué le Maroc, au côté du Qatar.

