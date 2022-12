Mondial 2022 : Algériens, frères d’armes malgré tout

Samedi 10 décembre à Agadir, juste après le coup de sifflet final du match Maroc-Portugal (1-0). Le journaliste et homme politique algérien Oualid Kebir arpente, en triomphe, l’artère principale de la capitale du Souss, un smartphone à la main. Son live, massivement suivi par les internautes algériens, fait sensation. Au milieu des danseurs d’Ahwach, en plein embouteillage, le président de l’Association maghrébine pour la paix, la coopération et le développement (MAPCD) exulte : “Le peuple algérien est très fier de ce parcours historique. Merci aux Lions qui nous ont procuré une joie dont on avait tant besoin.” En direct d’Agadir, le Youtubeur à succès incite ses compatriotes à brandir les drapeaux rouge et vert, et à “ne pas avoir peur du ‘caserna-système’ pour montrer que nous sommes frères”. Car au même moment à Oran, Sidi Bel Abbès, Alger,…

