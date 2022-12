Les gains de la victoire des Lions de l'Atlas : soft power, tourisme, et des millions de dollars

L’aventure des Lions de l’Atlas dans ce mondial qatari a pris fin en demi-finale face à la sélection française avec un score de 2 à 0 pour les Bleus qui est loin de refléter le match héroïque du onze de Walid Regragui. C’est tout un pays qui a retenu son souffle durant 90 minutes, le 14 décembre, dans l’espoir de voir la sélection nationale se qualifier en finale. La ferveur s’est étendue à la très cossue Mamounia qui abrite la 11e édition des Atlantic Dialogues (A.D.), évènement phare du Policy Center for the New South (PCNS). La salle de bal du palace marrakchi, où se tiennent les débats de la conférence, a été transformée pour le match en fan-zone. Fini les discussions géopolitiques, économiques et les transformations qui touchent la…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner