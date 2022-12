Atlantic Dialogues : un océan d’opportunités pour le Maroc ?

Au milieu du mobilier mauresque et art déco de l’hôtel La Mamounia, l’ouverture de la 11e édition des “Atlantic Dialogues” a eu des allures de retrouvailles… familiales. Ouvert à Marrakech pour deux jours (14 au 16 décembre), ce forum annuel organisé par le Policy Center for the New South (PCNS) se tient, pour la première fois depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, en présentiel.

Pour ne pas donner un brusque coup d’arrêt à cette événement annuel qui ambitionne de “promouvoir un débat Nord-Sud sans complaisance, sur un pied d’égalité, afin d’esquisser des solutions novatrices”, le think tank marocain avait choisi d’organiser les éditions 2020 et 2021 par vidéoconférence. Cette année, les 350 invités issus d’une soixantaine de pays ont pu assister aux débats de cette 11e édition sous le thème “Coopération dans un monde en mutation : opportunités pour l’Atlantique élargi”, dans un contexte de “polycrises” avec la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les crises migratoire, énergétique et même alimentaire qu’elle a entraînées.

Pour la plupart des habitués, la liste des intervenants comporte tout de même cinq anciens chefs d’État et de gouvernement dont Jean-Pierre Raffarin, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac, mais aussi d’anciens ou actuels diplomates comme Amre Moussa, l’ex-secrétaire général égyptien de la Ligue arabe (Égypte), Ana Palacio, l’ancienne cheffe de la diplomatie espagnole, Omar Hilale, le représentant permanent du Maroc à l’ONU, ou encore Carlos Lopes (Guinée Bissau), ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Ces grands noms de la diplomatie et de la géopolitique mondiales ont ainsi emprunté les couloirs lambrissés pour défiler dans la salle de bal du luxueux palace marrakchi où ils ont débattu avec des chercheurs, des experts et technocrates des questions politiques, sécuritaires, énergétiques et géopolitiques issus d’autres think tanks comme le German Marshall Fund, le South African Institute for International Affairs (SAIIA) ou encore l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Publiée en amont du forum, la 9e édition des Atlantic Currents, la publication phare du PNCS, revient en huit chapitres sur les grands questionnements actuels du Sud global et fournit des pistes de positionnement des pays de l’Atlantique sur des questions comme la coopération Nord-Sud, la sécurité alimentaire, l’inflation ou encore la dette.

