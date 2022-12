À Washington, Akhannouch souligne l’engagement du Maroc en faveur du partenariat Afrique-États-Unis

Intervenant lors d’un Forum des Affaires tenu dans le cadre du US-Africa Summit (13-15 décembre), Aziz Akhannouch a relevé que cet engagement était porté au plus haut niveau de l’État pour approfondir les liens du royaume aussi bien avec son continent qu’avec les partenaires américains.

Il a dans ce sens rappelé que le roi Mohammed VI avait effectué, ces dernières années, plus de 50 visites d’État dans une trentaine de pays d’Afrique, où plus de 1000 accords ont été signés.

“Un partenariat inclusif et durable”

“La même volonté de développer un partenariat inclusif et durable avec les États-Unis d’Amérique a été matérialisée par la signature, en 2004, d’un Accord de libre-échange : le premier signé avec un pays africain”, a rappelé le chef du gouvernement.

Outre l’engagement, le chef du gouvernement a cité l’adaptabilité comme deuxième condition de succès de tout partenariat. Dans ce cadre, il a jugé primordial de considérer les atouts et spécificités de chacune des sociétés et des économies pour conduire le partenariat entre les pays respectifs à son plein potentiel.

Dans ce cadre, la contribution du Maroc à approfondir les liens économiques et commerciaux entre les partenaires peut être appréciée à travers plusieurs atouts, notamment la position géographique unique, au carrefour entre l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique, des infrastructures aux normes internationales et des ressources humaines jeunes et qualifiées grâce à des formations de qualité, a-t-il relevé.

Il a de même cité les projets structurants en matière d’énergie solaire et éolienne, outre la nouvelle charte de l’investissement, doté d’un système attractif et incitatif, qui permettra l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’investisseurs, marocains et internationaux.

Akhannouch a tenu à rappeler que le Maroc abordait une nouvelle phase de son développement socio-économique, caractérisé par l’édification d’un État social, sous la conduite du roi. Pour l’aboutissement de tout partenariat, le chef de gouvernement a plaidé en faveur de la mise en place de programmes d’accompagnement au développement efficaces, inclusifs et en phase avec les aspirations naturelles de chaque pays.

Un “pont naturel” entre les États-Unis et l’Afrique

Il s’est félicité à ce propos de la qualité des programmes américains orientés vers l’accompagnement du développement économique en Afrique, tels que le Millennium Challenge Corporation (MCC). Dans le cadre de ces initiatives, le Maroc représente un “pont naturel” et une plateforme appropriée pour l’intensification des investissements et des relations commerciales entre les États-Unis et l’Afrique, a-t-il souligné.

Répondant à une question sur les mesures pratiques pour réaliser au mieux le potentiel de stimulation du commerce et de l’investissement entre les États-Unis et l’Afrique au cours de la prochaine décennie, le chef du gouvernement a mis l’accent sur l’importance de mettre en place des accords de libre-échange efficaces.

Il a, par ailleurs, invité les partenaires américains à profiter des avantages et potentialités que leur offre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour développer encore plus les activités sur le continent, en soulignant que la ZLECAf est un puissant moteur de croissance économique.

Akhannouch a jugé nécessaire d’encourager et intensifier l’échange d’informations entre les hommes d’affaires, à travers des rencontres, comme le sommet de Washington, pour partager le potentiel de partenariats existant de part et d’autre.

Et de conclure que le Maroc est engagé dans cette voie en accueillant, notamment, en juin 2023 le premier Bloomberg New Economy Gateway Africa.

(avec MAP)