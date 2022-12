Akhannouch à Riyad pour le premier sommet sino-arabe de coopération et de développement

Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch représente le Maroc aux travaux de ce sommet, qui connaît une large participation de la Ligue des États arabes, de la Chine et des présidents et secrétaires généraux de plusieurs organisations régionales et internationales.

Ce premier sommet sino-arabe, qui constitue une étape clé dans le processus de partenariat entre les États arabes et la Chine, examinera les moyens de renforcer les relations bilatérales dans l’ensemble des domaines, les perspectives de coopération économique et du développement, sur la base des relations distinguées liant les deux parties.

Le sommet examinera également les mécanismes de mise en œuvre de passerelles de communication, pour servir les intérêts mutuels des deux parties dans divers domaines, tels que la lutte contre la pauvreté, la sécurité alimentaire, le développement vert, le changement climatique, le commerce, l’industrie, le développement technologique et les objectifs du développement durable.

Il s’agit d’un mécanisme important permettant de développer l’échange d’expertises entre les pays arabes et la Chine et de faire face aux défis mondiaux actuels sur les plans politique, économique et culturel.

Lors de ce sommet, les dirigeants arabes entendent œuvrer pour hisser le niveau des relations avec la Chine, élaborer davantage de consensus dans les domaines de la gouvernance, du développement, de la sécurité et du dialogue civilisationnel.

