UNESCO: Le Maroc élu vice-président du Comité de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Cette élection a eu lieu dans le cadre de la 17è session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, tenue du 28 novembre au 03 décembre à Rabat, sous la présidence du Royaume. Outre le Maroc, la Slovaquie, la Suisse, le Pérou et le Bangladesh ont été également élus au poste de vice-présidents du Comité.

La présidence du Comité a été confiée à l’Etat du Botswana en la personne de son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France, Mustaq Moorad, tandis que la Tchèque Eva Kuminkova a été élue Rapporteur du Comité pour sa prochaine session (18ème session), prévue en décembre 2023.

Le Comité est composé de 24 représentants élus parmi les 180 Etats parties à la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

La convention soutient la protection des connaissances et des expertises nécessaires à la sauvegarde des métiers de l’artisanat, et des pratiques culturelles transmises de génération en génération, telles que les traditions orales, les représentations artistiques, les pratiques sociales, les rituels et manifestations festives, outre les connaissances et les pratiques liées à la nature et l’univers.

De plus, le comité a pour fonctions de promouvoir les objectifs de la convention, de donner des conseils sur les meilleures pratiques et de formuler des recommandations sur les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Il examine également les demandes d’inscription sur les listes de l’UNESCO, ainsi que les propositions de programmes ou de projets, en plus de sa responsabilité de fournir une assistance internationale. Le comité met également en œuvre la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, principalement à travers l’élaboration d’une série de directives opérationnelles et d’un plan pour l’utilisation des ressources du Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel tel que défini dans l’article 25 de la Convention.

(Avec MAP)