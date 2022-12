Ceramica Italiana ouvre un nouveau showroom à Casablanca 

Après le succès des showrooms des villes d’Agadir et Laayoune, Ceramica Italiana vient d’ouvrir un quatrième showroom à Casablanca d’une superficie de 800 m2.

Au sein de Ceramica Italiana, le visiteur a rendez-vous avec les dernières créations et innovations alliant design et technologie. Des gammes complètes et variées de salles de bains aux normes internationales et écologiques sont exposé au showroom de Casablanca.

Le showroom Ceramica Italiana de Casablanca est conçu d’une manière qui permet aux visiteurs de se projeter dans une simulation réaliste de l’environnement souhaité.

Ceramica Italiana, offre un large choix de marques et de références de luxe 100% italiennes, carrelage, marbre, sanitaire, baignoires, box de douche, robinetterie, meubles de bain et accessoires. La marque propose aussi les aménagements intérieurs et extérieurs, du sol au mur avec un grand choix de produits, de couleurs et de motifs adaptés à tous les budgets.

Autre point fort de Ceramica Italiana, l’accès à une multitude de solutions complètes pour la salle de bain. Elles incluent des sanitaires, de la robinetterie, des meubles, mais aussi des accessoires et receveurs de douches et baignoires.

Ceramica italiana, c’est avant tout une équipe de professionnels du carrelage, marbre et sanitaire qui étudie les besoins des différentes catégories de clients et les conseillent sur tous leurs projets d’aménagement d’espace.

En distribuant du Made in Italie, qui est gage de qualité et de référence dans le secteur de la céramique, les produits Ceramica Italiana sont aux normes internationales industrielles et écologiques qui répondent à toutes les exigences des projets.