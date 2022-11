Nizar Baraka lance les travaux d'élargissement de la route nationale n°1 entre Dakhla et El Argoub

Ce projet, qui a été lancé par M. Baraka, en présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, d’élus et chefs des services extérieurs, comprend la réalisation de la première tranche sur une longueur de 20 km, avec une enveloppe budgétaire de plus de 47,59 MDH, dont le délai d’exécution est de 12 mois.

La deuxième tranche du projet sera mise en œuvre sur une longueur de 20 km, pour un coût estimé à 59 MDH, avec un délai d’exécution de 12 mois.

Ce projet vise à renforcer les infrastructures routières de la région Dakhla-Oued Eddahab, préserver l’actif routier, améliorer les services logistiques du secteur, contribuer au développement économique et social et à soutenir les investissements publics et privés dans tous les secteurs.

A cette occasion, M. Baraka et la délégation l’accompagnant, ont également lancé les travaux de renforcement et d’élargissement de la route provinciale N°1100 reliant Dakhla et Bir Anzarane sur 25 km, avec un investissement de plus de 16,27 MDH. Ce projet, qui sera mis en œuvre en quatre mois, tend à préserver l’actif routier, à améliorer les indicateurs de sécurité routière et à renforcer les infrastructures routières dans la région.

Dans une déclaration à la presse, M. Baraka a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud et dans le cadre des travaux d’extension de la voie express Tiznit Dakhla jusqu’à El Guerguerat, par le biais de l’élargissement de cette route à 9 mètres.

(avec MAP)