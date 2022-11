SOS Méditerranée : Ocean Viking sera accueilli “à titre exceptionnel” vendredi dans un port du sud de la France

Le navire, qui se trouve actuellement au large des côtes de la Corse avec 231 migrants à bord, devrait arriver « vendredi en fin de matinée » à Toulon, a déclaré Darmanin à l’issue du Conseil des ministres.

« C’est à titre exceptionnel que nous accueillons ce bateau, au vu des quinze jours d’attente en mer que les autorités italiennes ont fait subir aux passagers », a précisé le ministre à l’issue du Conseil des ministres, avant d’ajouter que les passagers qui ne répondent pas aux critères de demandeurs d’asile seraient « reconduits directement ».

Le ministre de l’Intérieur a dénoncé le « choix incompréhensible » de l’Italie de ne pas accueillir ce bateau. L’Italie a « pris le parti de ne pas se comporter comme un Etat européen responsable », a-t-il encore dit.

En guise de protestation, la France a décidé de suspendre « à effet immédiat » l’accueil prévu cet été de 3.500 réfugiés actuellement en Italie.

Le ministre de l’Intérieur a rappelé qu’un mécanisme européen permet une relocalisation dans d’autres pays européens des réfugiés arrivés notamment en Italie dans le cadre du droit international et du droit de la mer.

Il a ainsi appelé « tous les autres participants (à ce mécanisme), notamment l’Allemagne » à suspendre également l’accueil prévu des réfugiés actuellement en Italie. La France prendra des mesures de « renforcement des contrôles aux frontières » avec l’Italie, a dit Darmanin, selon qui Paris « tirera aussi les conséquences » de l’attitude italienne sur les autres aspects de sa « relation bilatérale ».

“Nous sommes extrêmement soulagés de ce dénouement à venir grâce à l’attribution d’un port en France, qui met fin à une situation critique sur notre navire. Mais cette solution à un goût amer : les 230 femmes, enfants et hommes à bord de l’Ocean Viking viennent de vivre un véritable calvaire et sont épuisés, tout comme nos équipes. Débarquer près de trois semaines après les sauvetages, si loin de la zone d’opération en Méditerranée centrale est le résultat d’un échec dramatique de la part de l’ensemble des Etats européens, qui ont bafoué le droit maritime d’une manière inédite”, déclare Sophie Beau, co-fondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée à travers un communiqué officiel de l’ONG.

🔴C’est avec un mélange de soulagement & de colère que nous accueillons la nouvelle que #Toulon en France a finalement été désigné comme port sûr pour les 230 rescapés toujours sur l’#OceanViking peu après une évacuation médicale de 3 pers. & d’un parent https://t.co/VahkbK85WK pic.twitter.com/dsNF2FNsUX — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) November 10, 2022

« L’instrumentalisation politique du devoir d’assistance en mer, à laquelle nous avons assisté ces dernières semaines, est inacceptable : c’est un renoncement cynique à un impératif moral, légal et universel. Nous appelons urgemment les Etats membres de l’Union européenne et Etats associés, avec la Commission européenne, à établir enfin un mécanisme de débarquement prévisible en lieu sûr des rescapés, là où leur sécurité n’est plus menacée et où leurs besoins humains fondamentaux peuvent être satisfaits », indique le même communiqué d’SOS Méditerranée.

(Avec AFP)