José Manuel Albares : “tous les points” de la déclaration hispano-marocaine sont en train d'être remplis

Participant au forum « Le défi mondial face à la guerre en Ukraine », organisé par la Fondation Diario de Avisos, Albares a souligné que la pression migratoire a également diminué à Sebta et Melilia et sur les côtes espagnoles de la Méditerranée, alors qu’elle a augmenté dans le reste de l’Europe et triplé dans les Balkans. Il a également souligné que, depuis le début de l’année, l’immigration irrégulière aux îles Canaries a été réduite de 15 % par rapport à la même période en 2021.

Lors de sa participation à ce forum, Albares a également mentionné que le président des îles Canaries, Ángel Víctor Torres, se rendra prochainement au Maroc à la tête d’une délégation commerciale.

Depuis le mois d’avril, lorsque Pedro Sánchez s’est rendu au Maroc et a signé la déclaration bilatérale avec le roi Mohammed VI, les passages frontaliers avec Sebta et Melilia ont été rouverts, la connectivité aérienne et maritime a été pleinement rétablie et la collaboration s’est accrue en matière migratoire et dans la lutte contre les mafias impliquées dans la traite d’êtres humains, a énuméré Albares. Autre conséquence de la reprise de la coopération entre les deux pays : le commerce bilatéral a été relancé, atteignant une valeur de 7 milliards d’euros depuis le début de l’année, soit 2 milliards de plus que l’année dernière, a déclaré le ministre.

Il a ainsi mis en exergue le partenariat »mutuellement bénéfique’’ entre le Maroc et l’Espagne, assurant que les relations entre Madrid et Rabat sont « un exemple à suivre par les autres pays de la région ». « Nous voulons avoir avec tous nos voisins la même relation que nous avons avec le Maroc », a indiqué Alabres, relevant que les relations entre les deux pays sont fondées sur « le respect et le bénéfice mutuels, l’absence d’actions unilatérales et la non-ingérence dans les affaires intérieures ».

En ce qui concerne les pourparlers visant à délimiter la médiane entre les îles Canaries et le Maroc, le ministre a assuré que la communauté autonome participe au groupe de travail entre les deux pays, tant dans les réunions préparatoires que dans les discussions « a posteriori ».

(Avec EFE)