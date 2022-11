Convention entre la DGSN et la CDG pour renforcer les services numériques d'authentification

Signée par le directeur général de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, et le directeur général de la CDG, Khalid Safir, la convention vise en premier lieu à protéger les bénéficiaires des services digitaux de CDG Prévoyance, la branche prévoyance de la Caisse de dépôt et de gestion, au sein de l’écosystème numérique par le renforcement des mesures d’authentification et d’identification, indique lundi un communiqué de la CDG.

En effet, l’usage de la plateforme « Tiers de confiance national », basée sur la carte nationale d’identité électronique, qui permet un service d’identification et d’authentification des affiliés et bénéficiaires de CDG Prévoyance, vise à assurer entre autres, la simplification du parcours des usagers de services, notamment pour les bénéficiaires dans les régions lointaines, la fiabilisation des données clients et la dématérialisation des services qui exigent une authentification forte, ajoute la même source.

Cette nouvelle convention, qui vient renforcer le partenariat entre la CDG et la DGSN, a permis de rendre plus performants les services digitaux de CDG Prévoyance au profit des affiliés et bénéficiaires de la Caisse nationale de retraite et d’assurance (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), souligne le communiqué.

(avec MAP)