Maroc-France : entretien téléphonique entre Mohammed VI et Emmanuel Macron

Vers un réchauffement diplomatique entre Paris et Rabat ? Dans une interview accordée à TelQuel, en marge du Forum MEDays à Tanger, le politologue français et président de l’Institut prospective et sécurité en Europe, Emmanuel Dupuy, indique qu’un entretien non annoncé entre les deux chefs d’État a eu lieu cette semaine.

“Le président Macron et le roi Mohammed VI se sont entretenus, mardi soir”, nous a-t-il déclaré ce jeudi. “Ce n’est pas officiel, mais c’est confirmé”, poursuit-il.

Objectif ? Préparation d’un déplacement du président français dans le royaume. “Il s’agit d’un déplacement du président au Maroc, d’ici la fin de l’année”, détaille la même source.

D’après ce politologue, cette éventuelle visite d’Emmanuel Macron remplacerait celle initialement prévue pour octobre dernier.

Alors que les postes d’ambassadeurs sont toujours vacants dans les deux pays, le déplacement du locataire de l’Élysée servirait à inaugurer une nouvelle page dans les relations maroco-françaises, concrétisant un réchauffement, qui se prépare toujours en secret, après un long froid entre Paris et Rabat, précise le même interlocuteur.

“Les autorités marocaines n’étaient pas satisfaites de la manière dont le président Macron avait annoncé, juste après son voyage en Algérie, sa visite au Maroc”, résume-t-il, expliquant les raisons du report de la visite déjà annoncée par le chef d’État français.