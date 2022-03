Emmanuel Macron : “Pour ce rendez-vous, il a fallu que j’appelle trois fois le roi du Maroc”

Dans le livre “La nuit tombe deux fois”, les journalistes Corinne Lhaïk et Eric Mandonnet enquêtent sur le mandat régalien du président français Emmanuel Macron. Et livrent quelques indiscrétions sur les restrictions de visas à l’égard du Maroc ou encore la gestion par l’Élysée des mineurs marocains non accompagnés.

Par Houssam Hatim