DGSN : arrestation de dix individus impliqués dans un réseau spécialisé dans la fabrication d’armes à feu

Pour l’exécution de cette opération, menée dans plusieurs zones montagneuses aux environs de la ville de Taza, les services de sûreté ont mobilisé 153 fonctionnaires de police, dont des commissaires, des officiers de la police judiciaire, des agents d’intervention et des maîtres-chiens relevant de la police cynotechnique, ainsi que 34 véhicules de police, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les perquisitions effectuées dans les domiciles des mis en cause ont permis de saisir dix fusils, 137 cartouches de munitions réelles et dix cartouches vides, en plus d’un ensemble d’équipements et matériaux entrant dans la fabrication et l’assemblage des fusils, précise la DGSN dans un communiqué.

#مكافحة_الجريمة

تازة.. عملية أمنية مشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تسفر عن توقيف عشرة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في إعداد وصناعة وتركيب أسلحة نارية وترويجها لفائدة مروجين للمخدرات والمؤثرات العقلية. pic.twitter.com/51e97y3GCY — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) November 4, 2022

Selon les premiers éléments de l’enquête, les membres de ce réseau criminel sont soupçonnés d’avoir préparé et assemblé des armes à feu de manière illégale et de les avoir vendues à d’autres personnes, dont des trafiquants de drogues et de psychotropes, selon la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider toutes leurs ramifications et liaisons éventuelles avec des réseaux criminels, et d’arrêter toutes les personnes impliquées dans cette affaire, conclut le communiqué.

(avec MAP)