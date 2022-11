Trois musées marocains accueilleront des œuvres de l’Institut du monde arabe en 2023

Le président de l’Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, et le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, signeront, le 3 novembre à 11 heures au musée des Confluences Dar el Bacha à Marrakech, une convention de partenariat pour l’organisation de la première exposition itinérante au Maroc des chefs-d’œuvre de la collection de l’IMA, annonce la FNM dans un communiqué.

“Un riche panorama”

Les deux institutions exposeront, en mars 2023, en itinérance au Maroc, une majorité de peintures, mais aussi des sculptures, des photographies et des œuvres graphiques de la collection de l’IMA, au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat (MMVI), au musée la Kasbah, espace d’art contemporain à Tanger et au musée des Confluences Dar El Bacha à Marrakech, précise la même source.

C’est la première fois que la collection de l’IMA sera prêtée à une autre institution. “Elle présentera un riche panorama sur les avant-gardes et les modernités plurielles des pays du monde arabe depuis 1945 à nos jours”, souligne la FNM.

La coopération avait débuté entre la FNM et l’IMA en 2014 par l’organisation de l’exposition “Maroc contemporain” à Paris, et en 2015 à Rabat. En 2019, ce partenariat s’est poursuivi, en collaboration avec l’Académie du Royaume du Maroc, par l’organisation de l’exposition “Les trésors de l’Islam de Tombouctou à Zanzibar”, au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain.