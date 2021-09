Après l’Institut du monde arabe, vers une coopération entre la FNM et les musées de Jérusalem ?

Le 17 septembre, une convention de partenariat culturel a été signée entre l'Institut du monde arabe et la Fondation nationale des musées, prévoyant un ensemble d'expositions itinérantes allant de Paris à Rabat, mais aussi le prêt et dépôt réciproque d'un ensemble d'oeuvres et de collections. Pendant ce temps, des négociations sont en cours entre la FNM et les musées de Jérusalem.

Par Soundouss Chraibi