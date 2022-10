Sahara : le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle pour un an le mandat de la Minurso

Le Conseil de sécurité « décide de proroger le mandat de la Minurso jusqu’au 31 octobre 2023 », lit-on dans le texte de la résolution 2554, dont les Etats-Unis sont le porte-plume. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et deux absentions, le Kenya et de la Russie. Les Etats-Unis ont regretté l’absence d’unanimité lors de ce vote.

La résolution 2554 appelle « les parties à reprendre les négociations sous l’égide du secrétaire général sans pré-conditions et de bonne foi », avec l’objectif de parvenir à « une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable ».

Dans cette nouvelle résolution, l’instance exécutive des Nations Unies a réaffirmé son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, présentée par le Maroc en 2007, en tant que base sérieuse et crédible à même de mettre fin au différend régional sur le Sahara, tel que consacré dans les résolutions du Conseil de sécurité.

Les membres du Conseil ont en outre réitéré leur soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU visant à relancer le processus politique.

Dans son rapport annuel publié lundi 3 octobre, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’était dit « vivement préoccupé par l’évolution de la situation ».

« La reprise des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario marque un net recul dans la recherche d’une solution politique à ce différend de longue date », avait-il insisté, évoquant des « frappes aériennes et des tirs de part et d’autre du mur de sable » qui sépare les deux parties.

Ainsi, la résolution adoptée ce jeudi 27 octobre appelle les parties à « coopérer pleinement » avec la mission de l’ONU.

