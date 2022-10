Efficacité énergétique : que prévoit l’accord de subvention signé par la KOICA, l’AMEE et le PNUD ?

Bénéficiant de l’appui financier de la KOICA, ce projet a pour but de renforcer la coopération entre les trois agences partenaires pour mieux soutenir les objectifs du Maroc en matière d’efficacité énergétique et de neutralité carbone, indique un communiqué des trois agences.

Ce projet sera exécuté au cours de la période 2022-2024, grâce à une étroite coopération entre le PNUD et l’AMEE, poursuit-on. Pour le PNUD, il s’inscrit dans ses appuis de longue date au gouvernement marocain dans le domaine de l’énergie et fait partie d’un portefeuille de projets visant à soutenir une transition économique et énergétique inclusive et à faible émission de carbone, conformément aux objectifs de développement durable.

Le projet contribue également au plan stratégique du bureau de la KOICA au Maroc qui promeut la neutralité carbone et qui s’aligne avec les orientations nationales en faveur de la transition vers le développement durable. Les travaux de la KOICA viennent ainsi soutenir les efforts et les engagements nationaux en faveur de l’atténuation des effets du changement climatique au Maroc et en Afrique.

(avec MAP)