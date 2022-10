Paris, Londres, Washington, “personne ne serait dupe” en cas de “bombe sale” en Ukraine

Dans une déclaration conjointe, les trois ministres des Affaires étrangères “rejettent les allégations, à l’évidence fausses, de la Russie selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire. Personne ne serait dupe d’une tentative d’utiliser cette allégation comme prétexte à une escalade”.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou s’est entretenu dimanche avec ses homologues américain, français, britannique et turc du conflit en Ukraine.

Au cours de ces échanges d’une intensité inédite en un seul jour pour Choïgou depuis le début de l’offensive russe en Ukraine le 24 février, il a fait part à la plupart de ses interlocuteurs de “ses préoccupations liées à d’éventuelles provocations de la part de l’Ukraine avec recours à une bombe sale”, selon son ministère.

Les Ukrainiens et les Occidentaux y voient la menace des préparatifs d’une attaque sous faux drapeau, suspectant la Russie d’être prête à faire exploser elle-même une “bombe sale” pour justifier une escalade militaire, par exemple en employant une arme nucléaire tactique en représailles.

La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a également “parlé cette nuit au ministre ukrainien des Affaires étrangères des allégations de la Russie, à l’évidence fausses”, a-t-elle tweeté.

Also spoke with @DmytroKuleba last night re.Russia’s transparently false allegations. https://t.co/1CcJPdFPLm

