Nucléaire : l’AIEA lance sa mission d’examen de la préparation aux situations d’urgence à Rabat

Cette mission, effectuée jusqu’au 2 novembre avec l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) suite à la demande du gouvernement marocain, vise à évaluer les capacités du royaume en comparant les arrangements développés aux normes de sûreté de l’AIEA en vigueur et aux bonnes pratiques utilisées à l’échelle internationale.

Aussi, cette équipe fournira la base sur laquelle le royaume développera un plan d’action pour améliorer, à moyen terme, les dispositions de préparation aux SUNR, ainsi que ses capacités à répondre aux urgences nucléaires ou radiologiques en vue de limiter le plus possible les conséquences de tout accident nucléaire ou radiologique.

Cet évènement connaît la participation d’experts de l’AIEA et d’acteurs nationaux concernés par les situations d’urgence, y compris le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, la Direction générale de la protection civile et les Forces armées royales, ainsi que le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires, l’Institut national de la recherche agronomique et les organismes sécuritaires.

S’exprimant à cette occasion, le directeur a. i d’AMSSNuR, Mounji Zniber, a mis en avant les réalisations de toutes les parties prenantes nationales concernées par les situations d’urgence nucléaire ou radiologique pour améliorer l’infrastructure réglementaire nationale relative aux SUNR et renforcer leurs capacités à répondre à une urgence radiologique de manière rapide, efficace et coordonnée.

Il a souligné l’importance de cet évènement pour AMSSNuR en ce sens qu’il lui permettra d’évaluer son niveau de préparation aux situations d’urgence nucléaires et d’étoffer les mesures incluses dans le programme d’action mis en place par les autorités compétentes. Le responsable a salué les progrès notoires réalisés par le Maroc, notamment l’élaboration du projet de plan national d’intervention en cas de situations d’urgence nucléaire ou radiologique et des textes réglementaires relatifs aux SUNR, la stratégie de protection dans les situations d’urgences et la stratégie de conception et de réalisation d’exercices d’urgence, y compris des programmes de formation.

9 stations de surveillance radiologiques

En ce qui concerne les infrastructures du Maroc dans ce domaine, Zniber a rappelé qu’AMSSNuR a mis sur pied un réseau de surveillance radiologique de l’environnement avec l’installation de neuf stations à Agadir, Casablanca, El Jadida, Fès, Laâyoune, Nador, Oujda, Rabat et Tanger et a prévu l’installation d’autres stations au cours de la période 2022-2026 dans le cadre du projet de coopération avec l’Union européenne.

De son côté, le chef de la mission d’examen de la préparation aux situations d’urgence de l’AIEA, Brian Ahier, a affirmé que cette équipe examinera les capacités du Maroc à répondre aux urgences nucléaires et radiologiques et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission.

L’expert international a mis l’accent sur la nécessité d’évaluer les mesures entreprises dans la perspective de mettre en place un plan d’action entre le Royaume du Maroc et l’AIEA et de partager les bonnes pratiques en la matière, relevant que le succès de cette mission est consubstantiel à l’implication de plusieurs acteurs.

Au terme de cette mission, a-t-il ajouté, l’équipe fournira un rapport d’évaluation des dispositions et des capacités du Maroc à répondre aux urgences nucléaires et radiologiques, et partagera ses conclusions avec les pays membres de l’AIEA. En tant que premier centre collaborateur de l’AIEA dans le domaine de la sécurité nucléaire en Afrique désigné en 2021, l’AMSSNuR contribuera dans une large mesure à appuyer les activités de l’AIEA visant à améliorer la sécurité nucléaire dans la région, en renforçant les cadres réglementaires et la sécurité des sources radioactives, ainsi qu’à appuyer le renforcement des capacités dans ces domaines.

De ce fait, l’AIEA a reconnu les compétences de l’AMSSNuR en matière de sûreté et de sécurité nucléaires et les deux organisations ont officiellement établi leur coopération dans le domaine de la sécurité nucléaire.

(avec MAP)