Ifrane : le festival du court-métrage d’Al Akhawayn de retour du 27 au 29 octobre

La compétition estudiantine et lycéenne de courts-métrages organisée par l’université Al Akhawayn est de retour. La 6e édition du Short film festival de l’université se tiendra entre le 27 et le 29 octobre, apprend-on d’un communiqué des organisateurs. La compétition officielle comprend trois catégories : fiction, documentaire et film d’une minute.

Ce festival est une “plateforme qui permet aux jeunes étudiants et lycéens au Maroc de rencontrer, d’apprendre et d’être valorisés par les grands du cinéma, sans frais d’inscription, sans expérience cinématographique nécessaire, et sans restriction artistique ou technique”, poursuit la même source.

Lors des dernières éditions, le festival a vu gagner des étudiants de Ouarzazate, Marrakech, Tétouan et Ifrane.

36 films présélectionnés

Cette édition a reçu 129 courts-métrages de 21 villes différentes, dont Gammarth en Tunisie et le Caire. Les 36 films présélectionnés viennent de 16 établissements différents.

La cérémonie d’ouverture sera marquée par la projection de la sélection officielle le 27 octobre à 20 heures en présence du jury composé de Sofia Alaoui (présidente du jury), Sonia Okacha et Amira Azzouzi.

Les films primés seront annoncés le 29 octobre à 20 heures.