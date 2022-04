“Chouha” : dans les coulisses du court-métrage de Youssef Lahlou qui personnifie la honte

En décembre dernier, tandis qu’il coiffait le tout-Hollywood de ses créations (il a notamment fait porter ses chapeaux à Madonna, Usher et Nicky Minaj), le designer et réalisateur Youssef Lahlou nous confiait qu’il était en postproduction d’un court-métrage qui lui tenait à cœur : Chouha. Le film, sorti le lundi 25 avril et disponible sur YouTube, a déjà été vu près de 70.000 fois. Chouha signifie honte en darija. Mais pas une honte basique, c’est une honte qui flirte dangereusement avec le déshonneur. C’est le genre de honte qui peut briser une famille, une carrière, un mariage sur le point d’être célébré, et ce souvent pour moins que rien. Dans ce court-métrage, nous suivons plusieurs personnages victimes de cette chouha — “parce qu’ils le veulent bien”, appuie le jeune réalisateur.

Un film né d’une blague

Rentré au Maroc pour les…