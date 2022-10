Remasterisé, le film “Ali Zaoua” de Nabil Ayouch ressort en salles

Ali Zaoua », l’un des tout premiers films du réalisateur Nabil Ayouch, ressort dans les salles marocaines dans une version restaurée. « Image 4K, son HDR… Si le montage est le même, l’expérience est inédite, même pour les spectateurs qui l’ont déjà vu sur grand écran à l’époque« , annonce la production dans un communiqué diffusé ce 19 octobre.

La ressortie du long métrage qui a marqué l’histoire du cinéma national est, pour son réalisateur, « l’occasion de remettre le sujet des enfants des rues au cœur du débat public et de (re)sensibiliser toutes les forces agissantes », précise la même source.

« Je fais du cinéma car j’ai la faiblesse de croire qu’un film peut changer les choses, ou du moins modifier dans une certaine mesure le réel. Il y a 20 ans, lorsque j’ai décidé de faire un film sur et avec des enfants de la rue comme héros principaux, c’était pour dénoncer une situation qui me paraissait inacceptable dans notre société. 20 ans après, le constat est quasiment le même. Cela continue à m’indigner », explique Nabil Ayouch dans le communiqué.

« Ressortir Ali Zaoua deux décennies plus tard n’est pas seulement une actualité culturelle mais aussi une action militante qui vise à conscientiser et rappeler l’énorme travail fait chaque jour sur le terrain par le tissu associatif, qui a besoin d’être soutenu par toutes et tous », ajoute-t-il

L’intégralité des bénéfices de la ressortie du film sera reversée aux quatre acteurs principaux ainsi qu’à l’association Bayti qui œuvre à la réinsertion sociale des enfants en situation difficile.

En plus de sa diffusion dans les principales salles de cinéma du pays, le film sera également disponible sur la plateforme du cinéma marocain et indépendant Aflamin.

« Ali Zaoua » a reçu 44 prix auprès nombreux festivals de films internationaux et nationaux. Il a également représenté le Maroc à l’Oscar du meilleur film étranger en 2001.