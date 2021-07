Nabil Ayouch et Anas Basbousi : “Casablanca, c’est le New York du monde arabe”

Le long métrage Haut et fort de Nabil Ayouch étant seulement le deuxième film marocain à concourir pour la Palme d’or dans l’histoire du Festival de Cannes et le premier de fiction (le dernier était le documentaire Âmes et rythmes de Abdelaziz Ramdani en 1962), c’est une édition véritablement historique du festival cannois pour le Maroc, et évidemment tout particulièrement pour l’équipe du film. Primé dans la sélection “Un certain regard” pour les Chevaux de Dieu en 2012 et sélectionné à la “Quinzaine des Réalisateurs” pour Much Loved en 2015, Nabil Ayouch n’en est pas à son premier essai dans la ville-cinéma….

