Coopération maroco-américaine : l’Éducation nationale rénove ses datacenters

Accompagné de la directrice générale de l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) Malika Laasri, et de la directrice résidente adjointe de Millennium Challenge Corporation (MCC) au Maroc, Claudia Pirela, le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, a procédé jeudi 13 octobre à l’inauguration officielle de l’extension des équipements du datacenter principal du département de l’Éducation nationale (DEN) à Rabat et de la mise en place d’un datacenter de backup à Marrakech.

Le développement de ces deux datacenters s’inscrit dans le cadre du projet “Education secondaire” relevant de Compact II, un programme de partenariat entre le gouvernement marocain et l’agence américaine, dont l’enveloppe budgétaire s’élève à 111,4 millions de dollars. Le budget de la sous-composante “Éducation nationale” est de 14,4 millions de dirhams.

Renforcement des services numériques du ministère

Selon MCC, l’extension du datacenter principal de Rabat vise à “renforcer les capacités de stockage et de mémoire, ainsi que les performances de traitement et de réponse” du département de l’Éducation. Quant à la mise en place d’un datacenter de backup à Marrakech, elle “permet d’assurer, en cas de sinistre majeur (incendie, inondations, grèves…) affectant le datacenter principal, la continuité du fonctionnement normal du système d’information”.

Dans une déclaration à TelQuel, le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, explique que ces projets viennent principalement muscler les services numériques de son département, notamment le système “Massar”. “Ce système contient une base de données qui concerne l’élève, l’établissement scolaire et les parents. L’objectif est donc d’améliorer les services qu’offre ce système, assurer la qualité de l’enseignement, ainsi que garantir une exploitation optimale de ces données par les parties” susmentionnées, poursuit le ministre, précisant que la totalité du financement de ce projet provient de MCC.

De son côté, la directrice générale de MCA-Maroc a expliqué à TelQuel que l’investissement de l’agence dans le secteur de l’éducation au Maroc focalisait sur le “test de certains projets pilotes dans trois régions, notamment 90 établissements scolaires, 8000 formations de formateurs et enseignants”, soulignant que la particularité de l’investissement dans le projet Massar résidait dans son aspect national. “C’est un projet national qui va accompagner tout le système de l’éducation dans la réalisation de la feuille de route annoncée par le ministre et qui permettra au fur et à mesure à tout et à chacun d’accéder à l’information à temps et d’une façon sécurisée”, conclut-elle.

Le programme de coopération Compact II, signé entre le gouvernement marocain et MCC en 2015 et entré en vigueur en 2017, se fixe pour objectifs de “rehausser la qualité du capital humain et d’améliorer la productivité du foncier”.

Le programme dont le budget total s’élève à 460 millions de dollars, arrive à terme dans les prochains mois, selon MCC.