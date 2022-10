Maroc-Luxembourg : volonté commune de promouvoir la coopération économique

Lors d’une rencontre entre la ministre marocaine de l’Economie et le prince Guillaume, les deux parties ont passé en revue les questions d’intérêt commun et échangé sur les voies et moyens possibles devant permettre de développer les relations économiques bilatérales.

🇲🇦 🇱🇺 Rencontre de madame la ministre de l’Economie et des Finances avec son altesse royale le grand-duc héritier de Luxembourg, le prince guillaume. ➡️ https://t.co/WN2t8Z1eos pic.twitter.com/Na9qFy4ewf — Ministère de l’Economie et des Finances (@financesmaroc) October 11, 2022

Cette rencontre intervient dans le cadre de la visite de travail effectuée au Maroc par le grand-duc héritier à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires représentant des entreprises spécialisées opérant dans différents secteurs économiques.

A cette occasion, Nadia Fettah et le prince Guillaume se sont également félicités de l’excellence des relations politiques qui lient le Maroc et le Luxembourg et ont mis en avant le potentiel important qu’offrent les deux pays en termes d’opportunités d’investissements et de développement des échanges commerciaux.

Lors de cette entrevue, le prince Guillaume a été accompagné du ministre de l’Economie, de la coopération et de l’action humanitaire, Franz Fayot, ainsi que du Consul honoraire du grand-duché de Luxembourg, Atman Haloui.

(Avec MAP)