Le Grand-duc héritier de Luxembourg attendu au Maroc du 10 au 13 octobre

Dans un communiqué, le consulat honoraire annonce une mission économique durant laquelle des entrevues officielles auront lieu avec des membres du gouvernement marocain. Des événements économiques et des rencontres B2B seront également organisés.

Le Grand-duc héritier Guillaume et le ministre luxembourgeois seront accompagnés par une délégation d’affaires de plusieurs secteurs économiques luxembourgeois.

Cette mission économique s’inscrit dans la continuité des deux précédentes qui ont eu lieu au Maroc en 2015 et 2019, visant à consolider les liens économiques.

à lire aussi Les énergies renouvelables au menu des discussions entre Nasser Bourita et son homologue luxembourgeois

Cette visite intervient après la rencontre entre le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, et son homologue luxembourgeois Jean Asselborn, qui est intervenu, selon le ministre marocain, dans un “momentum très positif pour nos relations bilatérales qui étaient toujours amicales, orientées vers la coopération et empreintes d’un esprit de sérénité et de soutien mutuel”.

Lors du point de presse conjoint entre les deux ministres, Bourita a souligné l’importance du Luxembourg, qui fait partie du top 10 des investisseurs au Maroc et a été classé 5e l’année dernière.

Le point de presse a également été l’occasion pour le ministre luxembourgeois de rappeler le soutien de son pays au processus mené par l’ONU au sujet du différend au Sahara, précisant : “Nous considérons le plan d’autonomie marocain de 2007 comme un effort sérieux et crédible et une bonne base pour une solution acceptée par les parties.”