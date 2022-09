Rabat : tentative de suicide à la maternité du CHU Ibn Sina

Encore une tentative de suicide en milieu hospitalier. Une jeune médecin a tenté, ce vendredi 30 septembre, de se donner la mort au centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat, selon des sources de TelQuel Arabi.

La jeune femme aurait tenté de se sectionner les veines pour se donner la mort, avant que ses collègues n’interviennent pour la sauver. Toujours selon ces mêmes sources, les équipes médicales essaient par tous les moyens de lui sauver la vie depuis l’incident.

Concernant les raisons de sa tentative de suicide, les sources expliquent que la résidente qui s’est spécialisée en peu de temps “se plaignait toujours de la pression du travail et du manque de moyens humains et capacités disponibles dans le département”.

Cette nouvelle tentative de suicide en milieu hospitalier n’est pas sans rappeler la mort par suicide de Yassine Rachid, médecin résident au service d’urologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca, retrouvé mort en août dernier à son domicile. Victime, selon ses collègues, de harcèlement quotidien par un supérieur hiérarchique, Yassine Rachid avait quitté le Maroc afin de fuir ces abus.

Face aux lenteurs de l’enquête sur les circonstances de son décès et sur les abus, la Commission nationale des médecins internes et résidents (CNIR) et la Commission nationale des étudiants en médecine, médecine dentaire et pharmacie (CNEMEP) dénonçaient “le silence terrible des responsables et la non-publication des résultats de l’enquête sur cette tragédie” avant de réitérer le “soutien ferme à la famille et aux amis du défunt”.

Dans une enquête publiée début septembre (en accès libre), TelQuel avait pu recueillir des témoignages et chiffres inédits sur les suicides, les abus de pouvoir et harcèlement moral en milieu hospitalier au Maroc.