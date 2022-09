950 bénéficiaires d’une caravane médicale à Moulay Yaacoub

L’Association Moltaka B’ladi pour la Citoyenneté (AMBC) -Section Moulay Yaacoub a organisé en collaboration l’Association Chabab El Borj et sous la supervision de la direction provinciale du ministère de la santé et de la protection sociale à la province Moulay Yaacoub, le Samedi 24 Septembre 2022, une caravane médicale couvrant plusieurs spécialités médicales dans la zone El Inbaate – Moulay Yaacoub. 950 bénéficiaires ont été touchés durant cette caravane où 540 consultations en médecine générale et 410 consultations courant plusieurs spécialités dans la médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie, Urologie, la radiologie et l’échographie. De même, plusieurs ateliers de sensibilisation ont connu la participation de de 370 citoyens de la région.

La caravane a enregistré également la distribution gratuite des médicaments prescrits par les médecins lors des consultations effectuées au profit des adultes mais également les enfants et les personnes âgées.

La caravane a été animé par plus de 10 médecins et 1 pharmacien, 11 infirmiers ainsi que 30 membres de l’association Moltaka B’ladi pour la citoyenneté et l’association Chabab EL Borj.

« Cette caravane vise principalement la démocratisation de l’accès aux services de santé ainsi que les médicaments au profit de la population locale, notamment les groupes vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les femmes » a-t-il déclaré M. Tarik EL GARNI, Président de la section Moulay Yaccoub de l’Association Moltaka B’ladi pour la Citoyenneté. « Je tiens à remercier toutes les parties prenantes de cette caravane, particulièrement les autorités locales, les acteurs privés, les équipes médicales et associatives pour les efforts déployés en vue de réussir une telle action humanitaire et solidaire » a-t-il ajouté.

De même M. Abdallah FENNANE, président de l’association Chabab El Borj affirme que « cette caravane a été bel et bien appréciée par la population locale ainsi que les acteurs associatifs locaux. Elle a permis le diagnostic de plusieurs maladies chroniques à l’instar du diabète et de l’hypertension artérielle ».

De son coté, M. Adil CHERKAOUI, coordonnateur de la caravane affirme que « notre association trace annuellement tout un programme d’actions solidaires et humanitaires qui consolide notre engagement en faveur de la bonne cause… La solidarité sociale est l’une de nos valeurs partagées avec nos membres, nos bénévoles, nos partenaires qui mobilisent nos forces et moyens au service de notre pays ».