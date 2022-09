Une icône s’en est allée. Militante de la cause féminine, protectrice des mère célibataire et des enfants, surtout ceux abandonnés, Aicha Ech Chenna est décédée ce dimanche 25 septembre à l’âge de 81 ans, annonce la deuxième chaîne 2M. Présidente-fondatrice de l’Association Solidarité Féminine, Aicha Ech Chenna est une des figures les plus marquantes du féminisme marocain.

Elle était une icône du combat pour les droits des femmes et des enfants en situation de vulnérabilité… C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Aicha Ech-Chenna, pdte-fondatrice de l’Association Solidarité féminine. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/7MkyPbSMjg — 2M.ma (@2MInteractive) September 25, 2022

Ambassadrice de la cause féministe au Maroc, Aïcha que l’on surnommait Mère Courage a toujours osé parler afin de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Après avoir parlé sans tabou de l’inceste et des mères célibataires, une fatwa avait été émise contre la militante, suite à laquelle plusieurs menaces lui tomberont dessus, accusée par certains d’encourager la prostitution.

Mère courage, militante « jusqu’au dernier souffle »

Louée pour son courage, sa détermination, Aicha Ech Chenna a reçu plusieurs prix et distinctions pour son combat engagé en faveur des femmes, particulièrement les mère célibataires, leurs enfants et de manière plus globale, pour la cause féminine. C’est ainsi qu’en 2000, le roi Mohammed VI lui attribue la médaille d’honneur. Les engagements de la présidente et fondatrice de l’association Solidarité Féminine lui permettront aussi de fédérer une large communauté autour de son combat mais aussi de décrocher des prix à l’international.

Pour son engagement, elle avait notamment reçue, le prestigieux Prix Opus en 2009, puis le prix de la Banque Mondiale en 2015. Auparavant des prix comme celui des Droits de l’homme de la République Française pour son association en 1995, le prix Grand Atlas en 1998, décernés par la France, lui ont été attribués. La militante a également été décorée de la Légion d’honneur en 2013. Une « reconnaissance envers le Maroc qui est le seul pays arabo-musulman à avoir fourni autant d’efforts en matière des droits de la femme et des mères célibataires ».

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a suscité une pluie d’émotions à l’égard de la militante. Hommages, larmes et reconnaissance, des centaines d’internautes pleurent la perte de celle qui aura milité « jusqu’au dernier souffle »