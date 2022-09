Sahara : le Guatemala décide d’ouvrir un consulat à Dakhla, réaffirme son soutien au plan d'autonomie

Le Guatemala a réitéré sa position claire » sur le différend concernant le Sahara, considérant que « l’autonomie sous souveraineté marocaine est la solution à ce différend et annonce la décision d’ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla pour tirer profit de son potentiel économique et de son ouverture sur le reste du continent africain », indique un communiqué conjoint publié à l’issue d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue guatémaltèque, Mario Bucaro Flores.

« Nous soutenons la position du Maroc sur cette question et nous continuerons à soutenir le Maroc pour toujours », a affirmé le chef de la diplomatie du Guatemala, dans une déclaration à la presse, au terme de cet entretien tenu en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

En marge des travaux de #UNGA77 M. Nasser Bourita a tenu un entretien bilatéral aujourd’hui à New York, avec le ministre des Affaires Etrangères de Guatemala, M. Mario Adolfo Búcaro Flores, sanctionné par la signature d’un communiqué conjoint.

🔗https://t.co/yO6hsGQPqG#UNGA pic.twitter.com/jOHb9WOqOs — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) September 23, 2022

Bucaro Flores a en outre mis en avant « l’importance de renforcer les relations de coopération que son pays entretient avec le Maroc ».

Le Maroc et le Guatemala ont décidé de « donner une impulsion à la coopération bilatérale dans les domaines du tourisme, de la formation et de l’énergie, avec un accent particulier sur l’agriculture et les engrais, à l’heure où le monde est confronté à une crise alimentaire aiguë », lit-on dans le communiqué conjoint.

(avec MAP)