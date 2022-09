Sahara : pourquoi le Maroc ne s’inquiète pas des évolutions à Nairobi

Un tweet et de nombreuses conséquences. En annonçant, le 14 septembre, sa décision de rompre les relations entre le Kenya et la RASD à travers Twitter, le nouveau président kenyan William Ruto n’a pas manqué de susciter la controverse dans un pays qui soutient le Polisario depuis plusieurs décennies. Pour certains, la décision semble mal passer.

President @WilliamsRuto has decided to withdraw the recognition of the so-called « sadr » & to initiate the steps to close its representation in #Nairobi. #Morocco & #Kenya are committed to raise their bilateral diplomatic relations to a strategic partnership. @SweMFA @Latvian_MFA pic.twitter.com/PN80vFb2Z2

