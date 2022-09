Sahara : ce que Mohammed VI attend des partenaires étrangers

Si son discours du 20 août s’adressait principalement aux Marocains (du Maroc et de l’étranger), le roi Mohammed VI a néanmoins profité de ce rendez-vous annuel pour adresser un message à la communauté internationale un peu plus d’un mois avant l’examen du dossier du Sahara au Conseil de sécurité des Nations Unies. C’était l’occasion de rappeler ce que les Marocains considèrent comme une évidence, mais qui ne l’est pas toujours pour les chancelleries étrangères : “Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international”. En filigrane, on veut éviter à l’avenir une crise comme celle vécue avec l’Espagne en 2021 suite à l’hospitalisation du leader du Polisario, Brahim Ghali, du côté de Saragosse. Le geste avait été peu apprécié par Rabat (c’est un euphémisme), qui avait freiné la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine migratoire. “La relation avec le Maroc…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner