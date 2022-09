Afghanistan: l'ONU appelle les talibans à rouvrir les écoles pour filles fermées depuis un an

Dimanche marque un an d’exclusion des filles de l’école secondaire en Afghanistan. Une année de connaissances perdues et d’opportunités qu’elles ne retrouveront jamais. Les filles ont leur place à l’école. Les talibans doivent les laisser revenir », a tweeté le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

Sunday marks one year since girls were banned from attending high school in Afghanistan.

A year of lost knowledge and opportunity that they will never get back.

Girls belong in school. The Taliban must let them back in.

— António Guterres (@antonioguterres) September 18, 2022