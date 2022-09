Cinéma: coup d’envoi à Tanger de la 22ème édition du Festival national du film

Une reprise après deux ans d’absence dus au Covid-19. La cérémonie d’ouverture de cette édition, organisée jusqu’au 24 septembre, a été marquée par un hommage spécial rendu à feu Noureddine Saïl, qui a contribué grandement au développement du cinéma marocain, africain et international.

Les organisateurs ont aussi rendu hommage à la productrice Souad Lamriki et au réalisateur Mohamed Abderrahman Tazi, tout en commémorant une panoplie d’artistes et de réalisateurs décédés entre 2020 et 2022, dont Abdel Azim El Shennawy, Aziz Saadallah, Touria Jebrane, Aziz El Fadili, Hammadi Ammor et Ahmed Badouj, entre autres.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que « cette édition constitue une opportunité idoine pour mettre en avant la qualité de la production cinématographique nationale, la richesse de notre culture, son ouverture sur le monde et son attachement à son authenticité et à sa glorieuse histoire ».

Dans son allocution, le ministre n’a pas manqué de rendre hommage à feu Noureddine Saïl, l’une des figures emblématiques du cinéma marocain et à qui cette édition a été dédiée.

La cérémonie d’ouverture a connu la présentation des membres du jury des trois compétitions programmées pour cette édition, à savoir la compétition de longs-métrages de fiction, la compétition de courts-métrages et celle de longs-métrages documentaires.

Présidé par Driss Anouar, expert sectoriel audiovisuel et ancien directeur général adjoint en charge de la technique et de la production de la chaîne « 2M », le jury de la compétition long-métrage de fiction du 22ème FNF comprend Lahcen Zinoun (cinéaste, chorégraphe), Touria Majdouline (universitaire, écrivaine et poète), Mohamed Tarrous (universitaire, critique de cinéma), Bilal Marmid (journaliste, critique de cinéma), Bouchra Boulouiz (écrivaine) et Belaid El Akkaf (auteur-compositeur).

En ce qui concerne le jury de la compétition court-métrage, il est composé de la réalisatrice Layla Triqui, en sa qualité de présidente, et des membres Ghizlane Assif (réalisatrice, chef monteuse), Ikram Zaid (journaliste), Mohamed Abid (chroniqueur, poète) et Bouchra Boumarej (costumière, créatrice de costumes).

Présidé par le réalisateur Daoud Aoulad Syad, le jury de la compétition long-métrage documentaire comprend Mariem Ait Belhoucine (professeure en journalisme, docteur en cinéma) et Abdelwahab Sibaouaih (docteur ès-lettres, collectionneur de manuscrits et d’archives). Dix-neuf prix répartis entre les trois compétitions seront décernés par les trois jurys.

L’ouverture de l’édition a également été ponctuée par la projection de deux films du réalisateur Mohamed Abderrahman Tazi, à savoir « Le voleur d’images » (1995) et « Le grand voyage” (1981) qui a été projeté pour la première fois au royaume après sa restauration.

Le programme de cette année comprend également une table-ronde sur « Le marché du film », qui permettra la discussion des sujets portant sur la distribution et l’exploitation des films à l’ère de la numérisation, ainsi que des rencontres professionnelles pour débattre de la réalité du cinéma national et des perspectives de son développement, outre la présentation de la production cinématographique pour les années 2020 et 2021, et d’autres activités parallèles.

En marge de la 22ème édition du FNF, la 4ème édition de la « Semaine du film ivoirien au Maroc » aura lieu dans la ville du Détroit, et ce dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Royaume et la Côte d’Ivoire, et en application des dispositions de l’accord de coproduction et d’échanges cinématographiques entre le CCM et l’Office national du cinéma de Côte d’Ivoire, signé en novembre 2011.

(avec MAP)