Ukraine : l’ONU veut envoyer une équipe à Izioum pour enquêter sur la découverte de centaines de tombes

Nos collègues en Ukraine, de la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine, vérifient ces allégations et ils visent à organiser une visite à Izioum pour déterminer les circonstances de la mort de ces personnes” retrouvées dans cette ville, a indiqué Elizabeth Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat, lors du briefing régulier de l’ONU à Genève. “Ils vont assurer un suivi et, espérons-le, organiseront une visite à Izioum bientôt”, a-t-elle ajouté.

L’Ukraine a affirmé vendredi avoir trouvé près de “450 tombes” à Izioum, ville reprise récemment aux forces russes dans la région de Kharkiv, dans le Nord-est, une découverte macabre que le président Volodymyr Zelensky a imputé à “l’occupation russe”. Le président ukrainien avait déclaré jeudi soir qu’une “fosse commune” avait été mise au jour à Izioum, sans autre précision.

“Toute information de cette nature est choquante”, a affirmé Throssell aux journalistes à Genève. “C’est pourquoi il est important que les circonstances de la mort des personnes qui pourraient se trouver dans ces tombes collectives soient établies”, a-t-elle dit.

Lorsque des charniers sont découverts, il est important, a expliqué la porte-parole, de vérifier s’il s’agissait de militaires ou de civils, s’ils ont été tués ou s’ils sont morts dans le cadre des combats ou bien de causes naturelles exacerbées par le manque de soins médicaux.

“Comme vous vous en souvenez peut-être, c’est une question qui a été soulevée à plusieurs reprises pendant les combats et le siège de Marioupol”, a-t-elle indiqué. Des journalistes de l’AFP ayant visité Izioum le 12 septembre ont vu une ville dévastée par les combats avec des maisons et bâtiments publics détruits et des carcasses de blindés jonchant les routes.

Les forces russes ont été accusées par l’Ukraine de nombreuses exactions dans les territoires qu’elles occupent, notamment à Boutcha, en périphérie de Kiev d’où elles se sont retirées fin mars et où avaient été découverts des cadavres de civils exécutés. La Russie nie avoir commis ces exactions.

Le 9 septembre, l’ONU a elle indiqué que sa mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine avait jusqu’à présent documenté plus de quatre cents détentions arbitraires et disparitions forcées par les forces russes en Ukraine ainsi que 51 arrestations arbitraires par les forces ukrainiennes.

La mission doit publier le 27 septembre un rapport complet sur l’impact de l’invasion russe sur les droits humains en Ukraine.