Sahara : le Kenya a-t-il renoncé à sa non-reconnaissance de la RASD ?

Non. Bien que le tweet annonçant le retrait par le Kenya de sa reconnaissance de la RASD et son soutien au plan marocain d’autonomie soit remplacé par un autre s’attachant “au processus onusien”, le président kényan Wiliam Ruto maintient toujours sa position.

Le “Kenya annule sa reconnaissance de la RASD et prend des mesures pour réduire la présence de cette entité dans le pays”, avait écrit mercredi matin sur Twitter Ruto après des discussions avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Un peu plus tard, il a supprimé ce message sans fournir d’explication. Cette annonce était intervenue à peine 24 heures après la cérémonie d’investiture du président Ruto, à laquelle a pris part le chef du Polisario, Brahim Ghali, à Nairobi.

Kenya supports the United Nations framework as the exclusive mechanism to find a lasting solution of the dispute over Western Sahara. pic.twitter.com/8ax4TBvenS

