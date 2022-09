Lancement de la fabrication du premier véhicule électrique à l’usine Renault de Tanger

Inaugurée par le roi en 2012, l’usine Renault de Tanger célébrait ce mardi 13 septembre ses 10 ans d’existence. À cette occasion, le groupe a annoncé, lors d’une cérémonie, l’affectation de la fabrication du premier véhicule électrique, Mobilize Duo, à l’usine de Tanger.

Il s’agit d’un véhicule conçu pour répondre aux besoins des villes et des opérateurs d’autopartage. 100 % électrique, compact et connecté, Mobilize DUO vise à intégrer 50 % de matériaux recyclés dans sa fabrication et à être recyclable, en fin de vie, à 95 %.

تم اليوم الإعلان عن إطلاق تصنيع أول سيارة كهربائية لشركة رونو بمصنع طنجة

Annonce du lancement de la fabrication du 1er véhicule électrique de Renault à l’usine de Tanger@MezzourR @renaultgroup #duomobilize #mobilité_électrique pic.twitter.com/VKSQn8g5ND — Ministère de l’Industrie et du Commerce (@mcinetgov_ma) September 13, 2022

“Nous célébrons, aujourd’hui, un partenariat réussi qui s’ouvre sur des horizons stratégiques et prometteurs”, a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, s’exprimant à cette occasion. Le ministre a également indiqué que Renault conforte, de nouveau, son rôle de locomotive du développement de la filière automobile au Maroc, une filière qui opère à pas sûrs sa transition vers l’électrification et la mobilité durable.

“Nous avons des ambitions très particulières pour accompagner l’électrification de la mobilité. C’est une nouvelle étape pour les dix prochaines années, où les réalisations seront plus importantes et plus ambitieuses, et où la part de marché du Maroc sera de plus en plus prépondérante dans l’industrie automobile”, a déclaré Mezzour.

تم اليوم الاحتفال بالذكرى 10 لإنشاء مصنع مجموعة رونو بطنجة، الذي أشرف على افتتاحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2012. وبهذه المناسبة، أعلنت المجموعة عن تخصيص مصنعها بطنجة لتصنيع السيارة الكهربائية موبلايز دويو Mobilize DUO pic.twitter.com/1f3Lrot2W3 — Ryad Mezzour | رياض مزّور (@MezzourR) September 13, 2022

Pour sa part, le directeur général de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri a relevé que la célébration des 10 ans de l’usine de Tanger est l’occasion de revenir sur les accomplissements de ce site et de l’industrie automobile dans le Royaume, mettant l’accent sur le challenge colossal que représentait le démarrage d’une usine “Greenfield” notamment sur les volets humain et industriel, à l’usine de référence qu’elle est devenue aujourd’hui au Maroc et comme pilier du système industriel de Renault Group.

Le responsable a ainsi assuré que cette usine s’est imposée comme le catalyseur de la transformation de l’ensemble de la filière automobile marocaine, faisant savoir que l’usine a fabriqué plus de 2,3 millions de véhicules depuis son lancement et fait rayonner le “made in Morocco” vers plus de 70 destinations à travers le monde.

The Tangier plant in Morocco is celebrating its 10th anniversary today. Opened in 2012, this industrial site is the Group’s first 100% carbon-free plant, designed for zero CO2 emissions and zero industrial effluent discharge. 🌎 — Renault Group (@renaultgroup) September 13, 2022

