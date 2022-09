Aya Gold & Silver acquiert la participation de l'ONHYM dans le projet minier Zgounder

La compagnie minière canadienne Aya Gold & Silver confirme avoir acquis la participation de 15% de l’ONHYM dans le projet Zgounder, situé dans l’Anti-Atlas entre Taliouine et Ouarzazate, pour 67 millions de dirhams (soit 6,5 millions de dollars américains).

L’ONHYM gardera une redevance de 3% sur la propriété Zgounder, ainsi qu’une redevance de 3%, accordée à la production provenant des nouveaux permis.

Cette nouvelle transaction témoigne de l’approfondissement des relations entre Aya avec l’ONHYM, s’étendant à d’autres initiatives stratégiques, notamment l’examen et l’évaluation de terrains d’exploration supplémentaires au Maroc.

à lire aussi Mine de Zgounder: objectifs annuels revus à la hausse pour Aya Gold

Suite à cet accord, le PDG d’Aya Gold & Silver, Benoit La Salle déclare : « Cette transaction est très rentable pour toutes les parties prenantes et témoigne de la solidité de notre relation avec l’ONHYM et le gouvernement du Maroc ».

« Nous avons acquis la propriété à 100% du projet Zgounder et acquis des permis stratégiques et adjacents, consolidant ainsi notre position autour de Zgounder. Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat solide avec l’ONHYM alors que nous collaborons et générons de la valeur pour toutes les parties prenantes sur les opportunités minières dans le Royaume du Maroc » affirme le PDG.

Aya Gold & Silver est un producteur d’argent basé au Canada, et exerçant au Maroc. Aya exploite la mine d’argent de Zgounder et explore ses propriétés le long de la faille de l’Atlas Sud. Les actifs miniers marocains d’Aya seront complétés par le projet aurifère de Tijirit en Mauritanie, dont l’étude de faisabilité est en cours.