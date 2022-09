Fraude aux rendez-vous: le consulat italien à Casablanca suspend les dépôts via TLS Contact

Sur les réseaux sociaux, le consulat italien indique que les prises de rendez-vous pour l’obtention de visas à travers le sous-traitant TLS Contact pour les deux semaines à venir.

A cette occasion, le consul général italien, qui s’exprimait dans une vidéo affirme avoir pris acte de « pratiques de médiation généralisées pour obtenir des rendez-vous au centre de service TLS Contact à Casablanca ». Le consul général évoque également des « pratiques frauduleuses et illégales », moyennant rémunération. Ainsi, le consulat s’engage à combattre ces usages « contraires à la loi » et qui « impactent les demandeurs ».

⚠️ Indisponibilità prenotazioni sul portale #TLSCasablanca per visti per ricongiungimento per le prossime 2 settimane al fine di:

✅ apportare modifiche tecniche per contrastare l’intermediazione

✅ aprire un maggior numero di appuntamenti in date più vicine.

Vedi il messaggio⤵️ pic.twitter.com/ZnqvTHU1EY — Consolato Generale d’Italia Casablanca (@ItalyinCasa) September 9, 2022

Le consul général a également a indiqué que la suspension momentanée permettra de rétablir les rendez-vous pris par les demandeurs de regroupement familial en premier, et de libérer les créneaux réservés illégalement par le biais de ces intermédiaires.

Avant l’alerte du consulat italien, le Centre monétique interbancaire(CMI) a été le premier à tirer la sonnette d’alarme. “Devant l’appétit des citoyens à obtenir des RDV pour les demandes de visa Schengen auprès des centres BLS et TLS, des mercenaires se sont installés et prétendent vendre des RDV proches”, a écrit le 23 août dernier, Ismail Bellali, le directeur du CMI sur son compte LinkedIn. Et d’alerter sur la possible arnaque aux données bancaires: “Ne communiquez jamais vos informations bancaires !”.