Rabat : Sekkouri donne le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle 2022-2023

Le lancement officiel de l’année de formation 2022-2023 coïncide avec l’inauguration d’un nouveau Centre dédié à la formation dans les métiers de la maintenance et des énergies renouvelables (CFMMER) à Rabat, avec une capacité de 528 places pédagogiques qui offre des formations dans 9 filières en relation avec le secteur de la maintenance et des énergies renouvelables.

Il est prévu que l’effectif des stagiaires atteindra 662.754 au titre de l’année 2022-2023, soit une augmentation de 2 % par rapport à l’année précédente, avec 408.000 places pédagogiques au niveau des établissements relevant de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), 139.429 pour les autres départements publics, 92.000 au niveau des établissements de la formation professionnelle privée.

Aussi, il est prévu que l’effectif des stagiaires inscrits en première année de formation avoisinera les 248.850 stagiaires. Le secteur de la formation professionnelle sera renforcé par la création de 38 nouveaux établissements, dont 6 Cités des métiers et des compétences (CMC) considérées comme projets phares de la feuille de route du développement de la formation professionnelle présentée le 4 avril 2019.

Cette année de formation sera encadrée par plus de 21.700 formateurs répartis sur plus de 2223 établissements de formation (dont 737 établissements de formation publique, 1380 établissements privés, 38 associations et 68 centres de formation par apprentissage intra-entreprise).

En outre, le ministre a visité l’Institut de formation aux métiers de l’industrie de l’automobile “IFMIA” à Kénitra. Cet établissement dispose d’une capacité d’accueil de 2500 stagiaires dans 4 filières de formation.

Sekkouri a également visité la maison familiale rurale Beleksiri (province de Sidi Kacem), dont la capacité d’accueil s’élève à 90 stagiaires et propose deux filières de formation dans le secteur de l’agriculture.

Cette visite a pris fin au centre de la formation par apprentissage intra-entreprise “Fruit of the loom” qui dispose d’une capacité d’accueil avoisinant les 50 stagiaires tout en proposant une filière de formation dans le secteur textile habillement.

(avec MAP)