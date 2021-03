Ces instituts d’entrepreneuriat et de management qui veulent séduire les jeunes

Le ministère de la Formation professionnelle et la CGEM envisagent de lancer des instituts dédiés à la formation des jeunes à l’entrepreneuriat et au management. Trois établissements de ce type ont déjà été mis sur les rails, d’autres devraient suivre, avec l’objectif d’encourager la fibre entrepreneuriale et managériale des jeunes. De quoi ces instituts de formation sont-ils le nom ?