Début au Caire des travaux du Conseil de la Ligue arabe avec la participation du Maroc

La représentation marocaine est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Elle comprend également l’ambassadeur du royaume en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, le directeur de l’Orient, du Golfe, des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, Fouad Akhrif et Abdelali Al-Jahed, Chef de division des Organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères.

Ce Conseil a été précédé d’une réunion consultative à huis clos des ministres des Affaires étrangères ainsi que d’autres, à savoir celle du Comité ministériel arabe chargé de faire cesser les mesures israéliennes dans la ville occupée d’Al-Qods, de la Commission ministérielle arabe chargée du suivi des évolutions de la crise avec l’Iran et du Comité ministériel arabe chargé du suivi de l’ingérence turque dans les affaires intérieures des pays arabes.

La réunion a été marquée par la présence du secrétaire général adjoint de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philip Lazzarini, qui a passé en revue les conditions financières de l’UNRWA et les difficultés auxquelles il est confronté dans ses zones d’opération.

Elle s’est également déroulée en présence du ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, qui a présenté une demande de soutien au Groupe arabe pour la candidature de son pays à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU pour les années 2024-2025.

L’ordre du jour de cette édition prévoit également l’adoption par le secrétaire général de la Ligue arabe de l’activité du Secrétariat général et des procédures de mise en œuvre des décisions du Conseil entre les deux éditions, ainsi que l’adoption semi-annuelle de l’instance chargée du suivi de la mise en œuvre des décisions et des engagements.

Il sera aussi question du dossier palestinien, du conflit arabo-israélien et la présentation d’un rapport sur la sécurité de l’eau dans le monde arabe et le pillage israélien des eaux dans les territoires occupés, notamment le Golan syrien occupé.

Les ministres des Affaires étrangères se pencheront au cours de cette réunion sur les questions arabes et la sécurité nationale, la solidarité avec le Liban, l’évolution de la situation en Syrie, en Libye et au Yémen, la colonisation iranienne des trois îles dans le golfe arabe, ainsi que la sécurité maritime et des provisions en énergie dans la région du golfe.

(avec MAP)