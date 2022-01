Le sommet arabe prévu en Algérie reporté

Ce 20 janvier, le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Hossam Zaki, se déplaçait en Algérie pour inspecter l’état d’avancement des préparatifs du Sommet.

Comme le cite l’APS, M. Zaki a expliqué “que la date n’avait pas encore été fixée et qu’elle était soumise à des concertations entre l’Algérie et le SG de la Ligue arabe pour choisir une date convenant à toutes les parties et garantir une large participation de chefs arabes, notamment dans la conjoncture sanitaire dictée par la pandémie Covid-19 qui exige des mesures préventives”.

La date du Sommet sera annoncée le 9 mars au secrétariat général du Caire, dans le cadre de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères.

Malgré ce nouveau report, le chef de la délégation de la Ligue arabe a indiqué que les membres de la délégation “sont très satisfaits des moyens mobilisés par l’Algérie pour la réussite du prochain sommet arabe, fortement appréciés par la commission chargée de l’organisation”.