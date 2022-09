Bouznika: Cinq suspects interpellés après des vols à main armée avec violence

Les données préliminaires de l’enquête ont révélé que, le 10 août dernier, les suspects ont pris pour cible l’une des victimes, immédiatement après sa sortie d’une agence bancaire à Bouznika, où ils l’ont exposé à des actes de violences à l’arme blanche dans une tentative de vol d’une somme d’environ 410.000 dirhams, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les enquêtes et investigations effectuées ont montré que les mis en cause ont choisi la victime sur la base d’un plan préalable et d’une surveillance permanente, notamment grâce à leur connaissance de ses activités avant de commettre cet acte en utilisant une voiture, facilitant l’exécution et la fuite, précise la même source, relevant que les suspects projetaient de commettre trois opérations similaires à Casablanca et Kénitra, contre des victimes soupçonnées de blanchiment d’argent et de fausse factures.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la BNPJ sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les actes criminels imputés aux individus concernés, d’identifier tous les complices, ainsi que de vérifier les activités illégales attribuées aux victimes ciblées.

(Avec MAP)